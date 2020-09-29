近兩個月大陸軍機密集飛越海峽中線，台海局勢緊張，但許多支持政府的民眾卻不反對執政黨導致兩岸關係緊張的政策，而是強調若開戰願意上戰場。如今國防部也順應此類鷹派民意，國防部長表示有規劃未來可能讓退伍後尚處於列管期間的後備軍人每年都被教召，將於適當時機公布規劃內容。

台灣基進立委陳柏惟今天在立法院質詢時指出，新加坡、以色列每年都會找後備軍人回去教召，且一次訓練的時間，新加坡是40天以內，以色列是18到28天，台灣對每位後備軍人卻8年才教召2次，且每次才5到7天。過去台灣甚至許多人收到教召後就出國逃避，6成的後備軍人沒收過教召，導致不少後備軍人對武器操作已感生疏。但教召只要有意義，相信國民會願意參加，是否能讓教召有意義並增加參與人數？

對此國防部長嚴德發表示，有關後備改革，國防部已完成規劃，包括陳柏惟關心的是否每年都訓以及訓期延長、人數增加，都有規劃，適當時機會對外公布。行政院長蘇貞昌也說，相關預算已安排，會朝陳柏惟說的這方面努力。

之後陳柏惟還指出，瑞典民防手冊宣傳，如果國家遭外國攻擊不會投降，且若有人說瑞典會輸的言論就是假訊息。但我們竟然有國家前元首說首戰即終戰，是否表示我們的全民國防教育不好？蘇貞昌表示，有人說話讓全民失望，相信全民都有評斷，全民要有共識，投降是最沒用的，我們應該堅守土地，決心也是國防的一種。

(中時 )