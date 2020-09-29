香港特首林鄭月娥今出席行政會議前表示，10月1日到期的防疫措施將大致維持。恢復經濟採用兩條腿走路，其一逐步放寬社交距離，目前不是大幅放寬防疫措施的時刻；第二是恢復經濟往來，特別是與大陸及澳門的人員，港府正研究先讓居於大陸的港人可免檢疫下回港探親和覆診等，已進入最後階段。他們會是首批在持有核酸檢測證明下，免14天強制檢疫回港，有關工作需有法律配合。

林鄭月娥指出，大陸疫情控制得很好，數十天沒有本地個案，有科學基礎放寬邊境管制，政府已非常積極與大陸和澳門商討，透過持有病毒檢測呈陰性結果，互相豁免人員在兩地14天檢疫的安排，但由於兩地流量大，加上本港疫情仍有風險，適宜分階段進行，全面放寬需要兩地政府同意。

林鄭月娥強調，不論與內地來往還或日後與外地的旅遊氣泡，似乎未來有頗長時間都需要病毒檢測證明，已經要求局方跟進病毒檢測收費高的問題，加強病毒檢測能力和減收費，否則每次要豁免檢疫，但要花上千元檢測，對市民來說是有困難。複診

(中時 )