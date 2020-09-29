為防堵中資滲透台灣，民進黨立委王定宇、基進黨立委陳柏惟及經合連智庫召開記者會表示，將推動修法，禁止中資來台投資公共建設、媒體、電信等敏感性投資。民眾黨立委邱臣遠另受訪表示，此事應邀台商、行政部門，產官學討論過後再決定。

今日除王定宇、陳柏惟外，經濟民主連合智庫召集人賴中強、研究員江旻諺外也出席記者會。

賴中強表示，現今的《兩岸人民關係條例》中有關開放中資來台的規範條文，是因應中國與台灣先後在2001年12月及2002年1月時，加入世界貿易組織（WTO），為符合WHO規範，所以行政院才在2002年提案，2003年修法通過。但近20年來，中資擴張影響力，因此必須填補中資管制規範漏洞。

賴中強指出，目前中資來台的法規有5大漏洞，1.「中資控制力」認定困難；2.假外資直接投資；3.假外資證券投資；4.入台後轉投資；5.在地人頭協力者。

賴中強認為，未來應該修法，只要中國自然人或法人對第三地企業有重大影響力，就該適用中資審查。非中資投資人向投審會申請時，以及非中資證券投資人如欲行使股東會表決權等，都要建立切結、登記與申報規範。而中資投資人持有投資股份或出資額若超過該事業的3分之1以上，即認定為中資投資，並比照中資違法投資處罰。若借用人頭規避審查規範，則以刑事處罰提供人頭名義者並沒收投資。

江旻諺表示，蔡政府上台後從未檢討馬政府開放的中資來台投資業別項目，包括批發、零售、電信、入口網站經營等等，很多都是當年立院服貿公聽會提及的威脅。

王定宇指出，台灣面臨中國最直接的威脅，應在技術、資金立法規範，保障國安及企業競爭力。否則等木馬放進來就太遲了。應修法強化管制項目。

邱臣遠另受訪表示，台灣國安當然是大家關注的議題，但涉及廣泛，且有許多台灣人在中國投資及工作，若要做相關的修法，應先廣納各方意見，台商及行政部門的心聲及想法，也該納入考量。

(中時 )