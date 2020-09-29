台灣藝人歐陽娜娜十一將在央視演唱《我的祖國》，民進黨政府上自行政院長蘇貞昌，下到陸委會、文化部官員，外圍側翼全都出聲，要她別當對岸的統戰看板。在此氛圍下，藝人赴陸演出被貼上政治標籤，又引起國內正反論戰。對此，名嘴黃暐瀚直言，歐陽娜娜微博有2000萬粉絲，她應該也不會打算再回台灣或道歉。

歐陽娜娜在大陸國慶日受邀合唱《我的祖國》掀波，《鄉民來衝康》直播節目中討論此事，來賓政治名嘴黃暐瀚指出，歐陽娜娜祖籍在江西，她要說自己是中國人，基本上也沒什麼問題，不過，現在台灣人看歐陽娜娜不高興，應該不會有人想找她回來演戲，但他直言，歐陽娜娜微博有2000萬粉絲，她應該也不會打算再回台灣或道歉。包括張韶涵、林志玲、周杰倫、阿妹等藝人赴陸工作，黃暐瀚質疑，這些人算不算都是出賣台灣？健保要不要取消？但他認為，「以他們這樣子的收入，他們會在乎健保嗎？」

主持人趙少康則說，歐陽娜娜很小（今年20歲），少逼這些藝人表態，藝人沒有太多的政治sense，真是沒道理，要求太過分了！換個角度講，「這是台灣之光啊，有什麼好小鼻子、小眼睛去壓迫他們呢？而且你能怎麼處罰？他會怕你處罰嗎？」

民進黨政府如此在乎台灣人唱歌被統戰，網友紛紛留言吐糟，「那要不要請政府官員唱一下中華民國國歌及國旗歌」、「民主國家的國民，去其他國家唱個歌怎麼了嗎？」、「不過是唱首歌而已……政府很有事，許多老外都說他愛台灣，回去他國家有被罰嗎？」、「台灣能給她什麼環境、舞台？能讓她們發光、發熱賺到薪水？」

(中時新聞網)