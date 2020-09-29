勞動部勞動力發展署中彰投分署的宣傳影片中，七位女性穿著露肚上衣與熱褲，一邊跳舞一邊宣傳政策，但影片的品質與動作不夠整齊俐落，引來網友瘋狂負評，也有人深深同情說，感覺是公務員被長官凹來拍片。而該影片也因負評過多，昨天就下架了。

勞動部勞動力發展署中彰投分署日前PO出宣傳影片，身穿露肚臍上衣與短褲的7名女性在分署前面熱舞，一邊宣傳獎勵「青年就業」的相關政策，其中最令人印象深刻的就是喊著「打氣！YA！打氣！YA！」的畫面。

雖然影片中的七位女性已經努力唱跳，但因動作不夠整齊俐落、妝髮凌亂，而引發大批網友吐槽，「不要點，我現在腦中都是那個旋律」、「國家真的不要這樣浪費錢」、「越活越倒退，現在197X年代？」、「我的稅金變成這東西」、「感覺公務員是被長官凹拍片」、「我看了什麼」、「頭髮是發生什麼事嗎」、「每個人表情尷尬」

而臉書粉專「綠色覺青」也轉發該影片表示，看完之後，除了感覺品質很不行，再來就是尷尬癌狂犯！真想知道這支影片花了多少預算，是員工自發性拍攝的？貼文也再度引發網友討論，「有很久以前蓬萊仙山的風格」、「不是...那個...字幕至少打對啊」。

該影片也因網友負評如潮，昨便緊急下架。勞動部也回應，影片的預算僅５萬元，中彰投分署的同仁自行發想，學了半天就上場拍攝，但因網友負評太多而下架，片中的女職員則是很難過。

(中時新聞網)