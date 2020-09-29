健保費率、就醫部分負擔的調漲是否已勢在必行？衛福部長陳時中今在立法院備詢時指出，健保是種保險，依法須量能付費、收支平衡；且隨疫情升起，有聲音認為投資健康是「最重要的事」，未來要採何種方式達到公平且適當的調整，讓健保能永續，這是衛福部的方向。

健保財務吃緊，傳出衛福部有意調漲調漲方案，包括從健保費率及藥品、檢驗等部分負擔方向進行調整，讓調整健保費的聲音開始浮上檯面。

陳時中今赴立法院備詢時，國民黨立委楊瓊瓔表示，關於健保費漲不漲的問題，目前衛福部都說要等11月召開健保會才能決定。問題是，目前台灣經濟仍受全球疫情影響，立法院也正在全力支持紓困預算，在這種情況下難道還適合調漲健保費嗎？

陳時中表示，健保是保險，《健保法》訂定的是量能付費，收支要能平衡，這是法律的規定，所以健保會在11月將檢視相關費率。他說，衛福部當然會就整個公平性與需要性與健保會的委員溝通，至於調不調整，仍需進一步釐清收支連動情況才能做出明確結論。

陳時中進一步指出，至於在紓困期間是否應該調整健保費，目前有兩種看法，一種是說要減輕大家的負擔；另一種則是說，隨著疫情升起，大家開始討論是不是要對健康加強投資。

陳時中強調，投資健康是最重要的事情，否則大家對於食品安全就不會重視成這樣；因此，既然人民這麼重視投資健康，所以，要採用怎樣的方式來達到公平且適當的調漲，讓健保能夠永續下去，這是衛福部要努力的方向。

對此，楊瓊瓔說，陳時中的說法聽起來就像是要漲價，問題是，在疫情尚未結束之前，健保有必要凍漲，減少老百姓生活中的憂慮。

行政院長蘇貞昌並未正面回覆是否凍漲，而是強調說，他的立場有兩個，第一是「健保不能倒」，也就是透過公平合理的方式，交由健保會的委員會機制，每年不斷滾動檢討，以求維持健保不能倒的目標。第二則是要公平，就是持續檢討健保使用者的繳費方式，這當然包括檢討醫療、藥物的使用必須更為合理化。

(中時 )