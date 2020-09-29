大陸甘肅省一處保護區日前拍到一隻白化的野生駱駝，據信這是全球首次拍到罹患白化症的野生駱駝。

大陸甘肅省一處保護區日前拍到一隻白化的野生駱駝，據信這是全球首次拍到罹患白化症的野生駱駝。

大陸甘肅省一處保護區日前拍到一隻白化的野生駱駝，據信這是全球首次拍到罹患白化症的野生駱駝。

綜合中新社、《明報》、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，大陸甘肅省安南壩野駱駝國家級自然保護區9月11日清晨7時左右拍攝到一隻罹患白化症的野生駱駝，當時這隻白色駱駝和其他10頭棕色駱駝一起在水坑前喝水，牠的皮膚從頸部至腿部都呈現白色，和其他棕色駱駝形成鮮明對比。

這隻白化駱駝屬於瀕臨絕種的雙峰駱駝，年紀落在3至4歲，大陸官員指出，據信這是全球首次目擊白化症野生駱駝，新疆野駱駝保護協會專家團也表示，駱駝白化情況相當罕見，就像白虎、白獅一樣少見。大陸先前曾在新疆羅布泊地區發現一隻嘴唇呈現白色的駱駝。

野駱駝自然保護區工作人員指出，現在正是駱駝換毛的季節，因此才會看到駱駝的白色皮膚，目前並不清楚長出來的毛會不會也呈現白色。

園區人員也不清楚駱駝出現白化症是因為基因突變或是外部環境影響。他們說，要對白化症駱駝進行研究也相當困難，因為園區內要見到一般野生駱駝已經不容易了，更遑論追蹤一頭白化駱駝。

大陸境內1／3的野生駱駝都棲息在安南壩野駱駝國家級自然保護區內。

雙峰駱駝目前被國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature）列為「極危」（Critically Endangered）等級的物種。

(中時新聞網)