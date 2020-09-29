投資人在周二舉行第一場總統大選辯論之前轉趨保守，美東時間周一晚間美股期貨小漲。

目前道瓊指數期貨漲0.25%，標普500指數期貨漲0.25%，那斯達克100指數期貨漲0.11%。

稍早前道瓊指數收漲逾400點或1.5%，標普500指數與那斯達克指數分別勁揚1.6%與1.9%。而在現貨市場於一周之初大漲作收後，期貨市場表現淡靜許多。

政治方面的新聞料將成為本周市場消息面的主要驅動力，川普總統與民主黨候選人拜登之間的第一場辯論將於周二晚上登場。部分華爾街分析師認為，與大多數辯論相比，這個大選期的第一場辯論對市場的影響更大，一位候選人若明顯占得上風，可能引發巨大的市場波動。

美國眾議院議長佩洛西周一晚間公布民主黨草擬的2.2兆美元新冠紓困方案，並表示這是一項折衷措施，可降低經濟援助的成本。這項法案雖然較民主黨最初規畫的3.4兆美元縮水許多，但仍遠高於共和黨支持的規模。此前白宮幕僚長米道斯曾表示，川普總統會願意簽署1.3兆美元的紓困方案。

此外，在總統大選辯論登場之前，投資人也將關注半導體業的狀況，美光將於周二盤後公布第四財季業績報告。儘管遭花旗銀行列入「負面催化觀察名單」（Negative Catalyst Watch），美光周二仍收漲1.2%。

(時報資訊)