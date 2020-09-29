日本中央銀行(BOJ)釋出九月政策會議紀要，紀錄顯示央行部分董事成員曾提出呼籲，要求再檢視央行的政策策略，因新冠大流行衝擊經濟之下，已讓央行的通膨目標更加遙遠。

部分董事的觀點突顯了央行的困境，即使在新冠傳染病衝撞日本之前，日本的通膨已出現動能不足。董事成員表示，有鑑於新冠疫情對企業和家戶的衝擊，日本央行應該為2%的通膨目標另外尋找新的方法。

經濟發展快速，預測通膨要達成央行目標變得越來越困難，因之有必要再次地對物價目標的達成進行廣泛的檢視，一名董事成員指出。必須在對抗病毒的措施和保持經濟動能之間取得平衡，討論洽當的貨幣取向。

部分成員表示，如果傳染病的恐懼加深，央行應該「立即地」行動，並與政府緊密合作。

日本央行在九月的政策會議維持基準利率不變，並且較七月提出稍微較樂觀的經濟展望，暗示沒必要加大刺激力道。

然而央行行長黑田東彥在新首相當選之際曾表示，央行將密切與新首相合作，包括進一步的寬鬆，以保護經濟免於疫情的破壞。

日本央行通常在政策會議結束一周後公布會議紀要，但不揭露發言成員的個別姓名。

(時報資訊)