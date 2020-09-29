藝人楊丞琳在好友小鬼黃鴻升驟逝後，期間多次在社群平台發文緬懷，甚至向粉絲好友道歉「利用PO文追憶好友」，許多人不免擔心她因此無法走出悲痛情緒。昨日，她又再度更新IG，上傳多張運動照，似乎是已慢慢回歸生活，讓人放心了不少。

好友小鬼黃鴻升於16日驚傳驟逝，並於上周五（25日）火化回歸星球。期間，她曾多次在IG社群發文緬懷過去與小鬼的點點滴滴，她也向粉絲及好友道歉「不停地利用社群洗版」，字字句句令人心疼，不過她昨（28）日，上傳一張張由好姊妹張琪惠掌鏡，多張身穿運動服照片，只見照片中的丞琳，似乎又恢復過去那神采奕奕、自信的狀態。

許多粉絲見到她的狀態，紛紛留言「見到你笑很感動 加油！」、「看到妳回歸生活就安心了」、「辛苦了，經過幾天的沈澱」、「笑吧！開心點，小鬼才能安心。」另也有網友留言酸「開始忘記小鬼了」，慘遭網友圍剿「真的是不會看場合說話的酸民水準真低」、「腦袋有洞？」、「朋友雖過世，日子還是要繼續過，難道要頹廢嗎？」

在 Instagram 查看這則貼文 @rainie77 分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 28 日 上午 3:40 張貼

小鬼過去與楊丞琳過去的好交情，眾人皆知，小鬼驟逝後的靈堂也開放3天弔唁，楊丞琳3日以來都前往致意，也在小鬼火化當日，與好友許瑋甯共同送最後一程，場面相當哀戚。如今，恢復熟悉開朗的笑容，粉絲都為她感到開心。

(中時新聞網)