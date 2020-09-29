高雄市阿蓮區某水產行小貨車，日前在台88線快速道路擦撞重機，導致鄭姓騎士摔車、滿身傷痕。群情激憤的重機車友，28日「路過」水產行，眾人烤肉嗆聲。有網友搜出該水產行登報徵人廣告，正職薪資不到2萬4，被網友嫌薪水過低，還酸「逼車者優先錄取」。

根據廣告內容，水產行一共要找鐘點人員、司機及儲備人員，除了鐘點人員開出3小時500元價碼，另兩項正職人員薪資為2萬3800元，全勤再加3000元，以及工作獎金（視工作學習態度）。

試用期3個月、有冷藏廂型車經驗者優先錄取，水產行並提出司機周六配合上班、立即上班者優先錄取、無向心力者請勿打擾等條件。

網友諷，難怪這家水產行請不到好員工，不僅給薪低，還把勞健保、勞退提撥等雇主責任，視同福利寫在廣告上，「什麼樣的老闆就有什麼樣的員工」、「可能會逼車的優先錄取」、「無限期支持找不到人」。

警方呼籲網友理性，並在檢視行車記錄器影像後，對小貨車「惡意逼車」及「違規行駛路肩」，開出兩張罰單，將釐清駕駛是否觸犯強制罪。

(中時新聞網)