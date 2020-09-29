北市府與台灣彩虹平權大平台協會推出「來！我跟你說」晚輩圖產生器，在中秋連假前要讓晚輩圖來場大逆襲，透過創意文案及貼紙編排，創作出獨一無二晚輩圖回應長輩、父母關心，讓世代溝通拉近距離。

早上起床查看手機，常會收到「早安您好」、「感恩」的長輩圖，讓年輕朋友一下子不知道怎麼回應，北市民政局和彩虹平權大平台協會在中秋佳節前夕，邀請知名插畫「小高潮色計事務所」色長操刀設計動態底圖與貼紙，推出晚輩產生器，還可自由加入插畫家「厭世動物園」厭世姬作品。

此外，晚輩圖產生器上線前，彩虹平權大平台協會舉辦「創意性平金句大募集」，最後由上百則投稿中，選出10句金句放入晚輩圖產生器讓大家選用。

人氣網紅「夫夫之道」的阿凱和里歐今出席產生器上線活動，分享金句發想過程，阿凱說，2人在想金句時還吵架，因為沒有照顧到媽媽的心情，或缺乏性別意識，最後想出「放心，妳兒子也是我的兒子」、「爸媽，你們是我最不想說謊的人」。

活動現場，台北市吉祥物「熊讚」現身創作晚輩圖，適逢10月台灣同志驕傲月，只要民眾在臉書公開分享晚輩圖產生器貼文，並Hashtags2020同志公民活動、晚輩圖大逆襲，就有機會獲得彩虹台灣徽章。「來！我跟你說」晚輩圖產生器網址：https://helloeveryone.taipei/

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