台中市議員周永鴻29日在市議會專案報告質詢時，關切台中市近日食安、空汙和交通等議題，質疑市長盧秀燕「有事怪中央，有功歸秀燕」。市府強調，盧市府施政並沒有藍綠之分，是不分黨派專心市政，讓台中持續進步，台中在各項指標方面都有進步，幅度是6都最多。

周永鴻指出，上週六衛道和文華中學發生74位學生食物中毒事件，昨天同一家營養午餐廠商供餐的豐原高商又有52位學生食物中毒，6月龍井國中營養午餐也被發現有老鼠屍體，加上去年8月清水、大甲高中兩校共84人暑輔時食物中毒，近一年來就有4起校園食安事件。

周永鴻說，盧市府試圖廢止中火改善排汙後的2部機組使用證照，卻計畫為興建前沒做環評和水土保持計畫的文山焚化爐加裝一座日處理量500噸的新爐。目前市府正在進行可行性評估，目標110年10月完成簽約、113年10月完成爐體汰舊換新工程、114年10月才會完成既有2座舊爐整建工程。周永鴻批評，

周永鴻批評盧市府放任校園食安出現危機，卻無視於國際檢驗標準和科學研究一味反美豬進口，治理空汙根本雙重標準；地方交通建設嚴重不足，交通局專案報告中提及的國道四號豐潭段、國一交流道路口改善都是中央的建設，到底市府的建設在哪裡？

台中市政府表示，從台灣燈會、疫情防堵、購物節突破紀錄、再到延宕13年的大智路終於打通，盧市府施政並沒有藍綠之分，而是不分黨派，專心市政，讓台中持續進步，台中在各項硬指標方面有進步，幅度是6都最多。

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(中時 )