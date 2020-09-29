台中市漫畫從業人員職業工會理事長洪育府為動漫博覽會創作愛打棒球的「慧心」，還有打籃球的「思蓮」重漫人物。（盧金足攝）

去年吸引9萬多人次參觀人潮的台中國際動漫博覽會，在後疫情時代，如期舉辦第4屆「2020台中國際動漫博覽會」，台中市政府新聞局長黃國瑋29日宣布，將於10月9日至10月18日在文化部文化資產園區開展，今年以「Hito Taichung！畫自己的主場」為主題，運動、熱血元素為策展主軸，力邀在台灣熱播的日本知名IP「戰鬥陀螺爆烈世代G」、「棒球大聯盟2nd」及台灣IP「宅男打籃球」展出，讓動漫迷不只來會場尋寶，還可以打籃球，玩戰鬥陀螺的擂臺。

黃國瑋指出，今年國際動漫覽會有別於以往的動漫展，打破動漫展常見的出版社與漫畫IP的界線，透過整體策展，規畫情境式互動展區，更將小朋友最愛的戰鬥陀螺大賽移到展場裡面進行，讓看展不再只是靜態的看，而是一種體驗。

台中市新聞局長黃國瑋表示，台中國際動漫博覽會還設有體驗區、互動區、創作區等，參觀展覽的大小朋友們，可以在漫畫活動當中感受不同樂趣。（盧金足攝）

知名動漫表演團體「KIRABASE」帶來熱力四射的動漫歌曲揭開序幕。（盧金足攝）

台中市漫畫從業人員職業工會理事長洪育府特別為今年動漫博覽會創作愛打棒球的「慧心」角色，還有打籃球的「思蓮」重漫人物，已有很多動漫迷期待想來合照打卡。

知名動漫表演團體「KIRABASE」帶來熱力四射的動漫歌曲揭開序幕，黃國瑋和與會貴賓手持展覽重點漫畫IP共同啟動，宣布「2020台中國際動漫博覽會」活動即將正式展開。

今年台中國際動漫博覽會將小朋友最愛的戰鬥陀螺大賽移到展場裡面進行，讓看展不再只是靜態的看，而是一種體驗。（盧金足攝）

展覽規畫起初是搭配東京奧運，以動漫交流為我國選手加油，但受到新冠肺炎疫情影響，經過調整後決定仍為奧運暖身展出，展現防疫新生活下支持動漫的決心。

黃國瑋表示，10月9日的開幕儀式，營造嘉年華的形式，邀請台中城市棒球隊中信兄弟的PS女孩到現場為大家加油，國立台中科技大學動漫社團學生再次「整裝」出動，COSPALY各種動漫角色HIGH翻現場。

展覽除了IP主題外，也邀請台中漫畫工會及在地動漫社團前來展出，規畫系列活動「動漫跨界合作工作坊」COSPLAY大師班等課程，學員作品將在10月24日成果展出，當天更邀請國內知名coser席珍、司馬懿、紅月司及唐維駿盛裝出席講評分享。

台中動漫博覽會結合運動賽事，動漫迷一進場就會看到戰鬥陀螺的擂臺對戰，很多小朋友與動漫迷引頸期待，會場另一焦點是「宅男打籃球」，讓動漫迷體驗打棒球的體驗、角色的介紹，會場內還設籃球場，經由體驗活動，認識漫畫角色。

黃國瑋表示，台中國際動漫博覽會設體驗區、互動區、創作區等，此外，因疫情關係，國外漫畫家無法來台共襄盛舉，今年將主題重點規畫國內部分，也提醒來參加展覽活動的朋友，佩戴口罩，主辦單也會量體溫與手部消毒。

動漫迷期待會場限量版、必買的動漫相關產品超超手，黃國瑋進一步說明，今年安排很多特別商品區，以往可能看完展覽活動，體驗完就趕著離開，今年IP周邊商品會在現場作販售，希望大家來現場帶走喜歡的伴手禮。

(中時 )