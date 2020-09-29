高雄阿蓮某水產行小貨車，日前在88快速道路從右側路肩超車，再故意碰撞重機車頭，害騎士摔車翻滾3圈，險遭後方車輛輾壓，行車紀錄器影像在網路瘋傳後，引發社會大眾撻伐，近百名重機同好也在昨天下午集結到該水產行「買水產」。如今該水產行又被網友挖出昔日的「徵人啟示」，開出的月薪23800元再度引起網友熱議，還有人留言調侃：「會逼車的優先錄取」。

水產行被網友找出之前刊登的徵人啟事，慘遭調侃：「會逼車的優先錄取」。 （圖／翻攝自爆廢公社）

有網友將該水產行這則「徵人啟示」廣告，po到臉書社團《爆廢公社》，廣告寫明徵人的條件與待遇「徵男女司機」、「送貨區域在台南、高雄、屏東」、「薪資23800元，享勞健保」、「鐘點人員3小時500元」、「全勤3000元，視工作學習態度還有獎金可以拿，試用期3個月」。

網友看後紛紛歪樓留言「具有逼車技術者優先錄取」、「具備條件：有冷藏箱型車肇逃及過失致死優先錄取」、「工作獎金是撞大型重機車而來？」、「你會屁股甩重機嗎？會的話直接上班」。

該水產行貨車路殺重機事件曝光後，有網友爆料，該水產店老闆2年來違規高達28次，去年4月還因迴轉問題與民眾產生糾紛，最後被依強制罪判處拘役30天，得易科罰金3萬元。於是有網友忍不住問：「水產店是不是很好賺？」貼文一出，知情人士曝「賺得比醫生還多」、「超好賺，菜市場賣魚的好幾棟房子」。

結果該水產行徵人啟示開出的待遇卻僅23800元，鐘點人員3小時也才500元，讓網友留言：「三小時才五百？我自己不會去買車來送」。

(中時新聞網)