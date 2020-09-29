新冠肺炎疫苗

全球新冠肺炎死亡人數已突破100萬大關，為這疫情大流行短暫而毀滅性的歷史立下另一個里程碑。而專家認為，在可靠的疫苗準備好前，世界各地的死亡人數可能倍增，達200萬人。

據CNN新聞網29日報導，約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，因新冠肺炎死亡的人數已達1,000,555。而從中國大陸武漢當局證實第一宗新冠肺炎死亡病例以來，至今還不到9個月，就已出現這恐怖的紀錄。

世界各地有許多人都把希望寄託在新冠疫苗上，希望能快快出現可靠的疫苗，好讓他們恢復正常生活。然而，現今全球雖有35種疫苗進行臨床實驗，但目前還不確定，何時才能有疫苗獲得批准，並進行廣泛接種。

世界衛生組織（WHO）首席科學家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）警告，要想恢復新冠疫情衝擊前的生活，可能得等到2022年。

新冠肺炎疫情持續蔓延，直到6月底，全球死亡總數才達50萬人，可是從6月29日起至今才短短3個月，死亡人數便已倍增。世衛緊急專案負責人萊恩（Mike Ryan）說，全球新冠肺炎死亡人數達200萬人當然不可思議，但並非不可能。

他說，要是看到在9個月內死了100萬人，再瞧瞧未來9個月取得疫苗的現實，就知道這是項艱鉅的任務。他強調，事實證明，就算那些初期成功遏制傳染的國家，也難以控制新冠肺炎疫情。

目前美國新冠肺炎確診人數突破700萬，而死亡人數也超過20萬，仍雙雙高居世界第一。另一方面，第二波新冠肺炎疫情已席捲歐洲，但死亡人數遠低於4月的高峰期。不過，專家警告，從目前的種種跡象看來，在今年冬季前還會出現更多悲劇。

(中時新聞網)