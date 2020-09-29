新冠肺炎疫情尚未止息，海內外科研醫事單位紛紛投入研發防疫應用技術。台科大醫工所教授廖愛禾團隊，將超音波結合微氣泡疫苗與霧化式微氣泡藥物，把類固醇藥物吸附在微氣泡上，在微氣泡進入肺部後，藉由超音波能量打破微氣泡，釋放藥物，期望能迅速開發出新型冠狀病毒微氣泡疫苗與治療藥物的載體吸入器，相關技術也可以應用於毛髮生長藥品、內耳藥物輸送等醫療領域。

台科大電子系特聘教授邱煌仁團隊的磁共振無線電能傳輸技術，可應用於無人車、無人搬運車等電動車領域。圖為參與研究的台科大學生。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

台科大共有4組師生團隊獲頒未來科技獎，除了電子系林淵翔教授團隊開發互動式羽球訓練系統，電子系邱煌仁教授的「電動車無線電能傳輸系統」、醫工所廖愛禾教授「超音波結合微氣泡疫苗經皮導入與霧化式微氣泡藥物於呼吸道感染治療應用」，以及色彩所林宗翰教授研發「可產出多視角裸視3D印刷之取像系統」，也都獲頒獎項。

新冠肺炎在全球發燒，廖愛禾團隊開發超音波結合微氣泡疫苗，經皮導入與霧化式微氣泡藥物於呼吸道感染治療應用。

台科大色彩所副教授林宗翰團隊應用3D影像運算技術，同步拍攝不同角度的照片，精準產生3D影像。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

廖愛禾表示，之前研究團隊以超音波促溶菌酶微氣泡藥物輸送技術，在肺部深層吸入劑的溶菌酶微氣泡藥物載體，開發已累積許多實戰經驗，因微氣泡也是影像顯影劑，可同步藉由超音波影像偵測藥物輸送效率，期望能迅速發開發出新型冠狀病毒COVID-19微氣泡疫苗或治療藥物載體吸入劑。

台科大電子系特聘教授邱煌仁團隊的磁共振無線電能傳輸技術，有效改善非接觸式的充電效率，減少接點老化可能造成之火災與防水問題，高功率的無線電能傳輸技術可應用於無人機、無人車、工廠的無人搬運車等電動車領域。

邱煌仁說，系統採磁共振無線電能傳輸技術，提升非接觸式的充電效率轉換效率到98％，更厲害的是傳輸距離最高可達20公分，不需電源線或如同手機常見的充電盤，即可為載具進行充電，未來將廣泛應用在於非接觸式充電的場域，為綠色能量鋪起最後一哩路。

台科大色彩所副教授林宗翰團隊則是應用3D影像運算技術，透過陣列相機架構，同步拍攝不同角度的照片，利用視差產生的立體視覺，精準產生3D影像，技術可應用在婚紗攝影、全家福拍攝等高品質立體影像輸出，輕鬆創造獨一無二的3D照片。

(旺報 )