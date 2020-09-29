第31屆金曲獎頒獎典禮將於10月3日在臺北流行音樂中心登場，除了各獎項的精采角逐令人期待外，更邀請金曲歌王林俊傑參與演出。這次林俊傑將攜手金曲演奏家黃裕翔及跨界小提琴家蘇子茵帶來跨領域表演，用音樂引領觀眾探討生命與時空的關聯。繼上張專輯多項入圍後，再度登金曲舞台，林俊傑表示對於這個舞台有許多期待，希望透過這次演出，見證自己3年來的成長。

關於表演內容，林俊傑不但花很多時間打造更別緻的編曲，與鋼琴家黃裕翔和小提琴女神蘇子茵的合作，也設計許多巧思來展現不同樂器的獨奏魅力，希望透過音樂，拉近人與人之間的距離，相互取暖與鼓勵。林俊傑同時正如火如荼籌備新專輯，終於發表首波主打，不但讓歌迷喜出望外，更霸登各大音樂平台流量之首，他也透露：「接下來會投注全力為大家介紹完整專輯，這次概念和以往截然不同，大家可以密切關注。」值得一提的是，另有消息傳出徐若瑄、Ella也將加入頒獎嘉賓行列。

蘇子茵將在金曲演出。（台視提供）

曾獲演奏類最佳作曲人獎的黃裕翔，表示很開心也很感謝受邀金曲舞台表演，對於有機會和林俊傑合作感到很榮幸，希望大家拭目以待。蘇子茵則高興表示：「受疫情影響，能夠再次回到舞台上十分幸福，這次表演的組曲會從抒情的樂句到激動的線條，像水一般的柔情、像山一樣的壯碩，很興奮自己可以在難得的盛典上詮釋ROCK曲風，服裝設計上也做了精心挑選，希望把音樂所傳達的氛圍在視覺上再次完美呈現。」

(中時 )