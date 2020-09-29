小鬼黃鴻升本月16日在家中猝逝，享年36歲，遺體於25日進行火化，許多演藝圈好友現身二殯送他最後一程，和他從高中至今有20年交情的楊丞琳和許瑋甯，兩人一路上緊牽著手互相扶持，不過有眼尖網友發現兩人牽緊的手中間還出現一雙膚色較黑的手，驚呼：「難道是小鬼的手嗎？」

楊丞琳和許瑋甯25日現身二殯，送摯友小鬼最後一程，有網友在新聞報導上發現兩人緊握的雙手中間，出現了一雙膚色較黑的手，因此推測是否為小鬼的手，也引發熱烈討論，對此小鬼20年好友則在IG限時動態還原真相，她表示原本自己就曬很黑，加上剛好站在楊丞琳和許瑋甯身後，因此媒體拍攝時剛好被擋住，才會讓外界誤以為是靈異事件。

而小鬼家人宣布10月3日下午2點到晚上9點，將在敦化南路的24B1舉辦黃鴻升公益義賣，當天義賣所得會全數捐贈給台北榮民總醫院多囊腎研究團隊，由於希望喜歡小鬼的朋友都能買到，因此每人限購一樣物品，希望藉此響應公益把愛傳出去。

滾石唱片將於10月6日舉辦追思音樂會，地點選在華山legacy，並由吳宗憲、KID主持，詳細內容之後會進一步公開，此外也強調不會售票，呼籲粉絲不要上黃牛的當。

(中時新聞網)