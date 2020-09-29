蘆洲區公所將今年活動與防疫作為結合，不僅為神將們戴口罩，還為神將負責量額溫、消毒(戴上容攝)

「2020新北市蘆洲神將文化祭」登場，蘆洲區公所串聯在地廟宇、文史工作者於10月3日至11 月7日展開系列活動，11月7日活動最高潮將由18尊神將帶領民眾威風遶境，今(29)日記者會由蘆洲信義里長郭騰芳主持，他在台上高呼，「蘆洲的切仔麵絕不含瘦肉精！」，邀民眾來蘆洲玩樂。

「2020新北市蘆洲神將文化祭」記者會29日上午於蘆洲區公所大廳登場，由三民高中舞蹈社為神將文化祭開場飆風炫舞，現場還煮起了蘆洲最具盛名的「切仔麵」，並用超大碗湯碗盛裝，民眾們爭相拍照，氣氛熱鬧滾滾，麵香四溢，在地里長何益銘、議員李倩萍等人都到場參加。

現場還煮起了蘆洲最具盛名的「切仔麵」，並用超大碗湯碗盛裝，民眾們爭相拍照(戴上容攝)

王兩傳老師(右三)上台介紹活動(戴上容攝)

蘆洲區公所將今年活動與防疫作為結合，不僅為神將們戴口罩，還為神將負責量額溫、消毒；在地文史工作者王兩傳老師則說，今年很開心仍能舉辦神將文化祭，他從昨天就不斷排演神將的步法，要呈現最專業的一面給大家。

蘆洲區長莊茂坤表示，蘆洲是神將的故鄉，素有「神將窟」之稱，蘆洲區公所邀請在地近10 個神將會、200多尊神將參加，今年有一系列精采活動，包含蘆洲區湧蓮寺擲茭送金牌活動、文化導覽活動、小小神將體驗營、王兩傳大師的神將彩繪臉譜DIY，希望透過系列活動，讓民眾體驗蘆洲神將文化。

莊茂坤補充，11月7日是活動最高潮，公所將於蘆洲鷺江國小舉行踩街活動，當天會集結蘆洲8個在地軒社的18 尊神將進行祈福踩街嘉年華，開幕儀式規畫千人「神踩飛舞」，設置闖關活動及文化體驗攤位，讓民眾有吃、有玩，今年還提供3000份在地美食，以及精美文創商品及平安餅乾，歡迎大家一同來蘆洲作客。

(中時 )