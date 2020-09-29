蔡政府上月28日無預警宣布開放萊克多巴胺豬、牛進口，引發軒然大波。基層民眾為此組成全民反萊豬護健康聯盟，抗議民進黨政府過去反對瘦肉精，今日卻違背承諾。數十名民眾今徒步赴指揮中心門口陳情，表明將抗爭到底，若政府持續忽視民意，就應該要下台。

「健康至上無價，無黨派色彩之分！」，民間運動協會、社區人士組成的全民反萊豬護健康聯盟今高舉「拒吃毒豬」、「零檢出」、「禍遺後代」等標語，在召集人孔祥科的率領下，從台大校友會館徒步到指揮中心門口陳情。

孔祥科表示，全民反萊豬護健康聯盟由台灣基層民眾組成，因毒豬肉對民生影響重大，決定發出自己的聲音，向政府表達自己的想法。今日前往陳情者沒有養豬協會、主婦聯盟的人，原因是許多人都被政府「摸頭」了，大量箝制了民間的聲音。全民反萊豬護健康聯盟將持續抗爭，若政府仍然忽視民意，就應該要下台。

全民反萊豬護健康聯盟表示，民進黨政府無視國人與下一代的健康，忘記執政前高喊反對「萊豬」來台的堅持承諾，甘為美國順民，開放「萊豬」進口，嚴重危害人民健康與豬農等相關餐飲攤商服務業者的生計權益，還振振有詞、「講得嘴角全波」，要讓台灣人民買單，吞下肚子裡去，這就是「愛台灣」、「護百姓」，值得民眾信賴的政府嗎？

今天蔡政府可以開放「萊豬」，明天不曉得又會幹出怎樣驚天動地的「賣台」大作！全民反萊豬護健康聯盟表示，民眾也不想成為政治的犧牲品，最卑微的希望就是健康，不要「萊豬」，他們不是反美，而是反「萊豬」，全民反萊豬護健康聯目的無他，就是希望政府做對的事，讓民眾與下一代都能在寶島這塊土地上，健康成長的安身立命。

全民反萊豬護健康聯盟表示，期盼各黨團都能深切體恤台灣民眾的心聲，讓民意高於黨意，發揮政治良知與道德勇氣，善盡監督制衡這個政府，不要讓它「走鐘」。在歷史關鍵時刻，一起捍衛台灣人民健康、豬農權益，堅持向「萊豬」說不外，更要讓「萊豬」進不了台灣，而不負人民的期待。

(中時 )