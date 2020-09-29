資源回收車播呆萌台語廣播 小小播音員現身

倒垃圾是台灣民眾日常，每當聽到熟悉的「少女的祈禱」，就知道要提著垃圾出來倒，但彰化縣田中鎮的鎮民，除了有少女的祈禱可以聽，還有小小呆萌資源回收車播報員，念著一口流利的台語，提醒民眾如何作好資源回收，而這群小朋友的身分今天也曝光，田中鎮長洪麗娜帶著玩具，到鎮上的幼兒園，感謝這群環保小尖兵。

田中鎮公所因最近舉辦讓幼兒園的小朋友，到鎮上的清潔隊參觀，讓小朋友從小知道資源回收的重要性與觀念，而小朋友童言童語道出資源回收的項目時，田中鎮長洪麗娜發現小朋友透過麥克風傳遞出來的聲音很可愛、很好聽，因此將小朋友的聲音錄下，變成真正回收車上的廣播。

推出後受到鎮民的喜愛，不管大小朋友都被這呆萌的聲音給吸引，還專程跑出來倒垃圾，只為聽到這可愛的聲音，而不同路線會有不同的小小播音員。（田中公所提供／吳建輝彰化傳真）

洪麗娜表示，原本回收車上播放的是自己的聲音，提醒民眾要作好資源回收，但發現小朋友聲音，比她更好聽且更有說服力，才靈機一動想說換成小朋友的，而小朋友得知後，也很努力練習，在家中拜託家長幫忙錄音錄影，才傳給老師並交由清潔隊處理。

洪麗娜說，推出後受到鎮民的喜愛，不管大小朋友都被這呆萌的聲音給吸引，還專程跑出來倒垃圾，只為聽到這可愛的聲音，而不同路線會有不同的小小播音員，今天也特別帶著小禮物，來感謝這群環保小尖兵，為鎮上的付出。

(中時 )