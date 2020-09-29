國民黨立委蔣萬安靠好籤運，替在野黨留下一席衛環委員會召委席次，對於召委攻防戰，蔣萬安說，他先前有親自拜會時代力量立委王婉諭尋求支持，雖然王婉瑜把票投給民進黨，但未來包括王婉諭關切的兒少法案，他都會幫忙排審。

王婉諭在立法院衛環委員會召委選舉時，把票投給民進黨立委洪申翰，洪申翰又禮讓名額給同黨立委陳瑩。王婉諭遭疑把票投給食安議題立場不同的民進黨，被網友出征。

不過，靠籤運扳回一成的蔣萬安上午在接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚訪問時，展現極佳風度。他說，在召委選舉前兩周，他就親自拜訪王婉諭尋求支持，因兩人在上個會期時，有議題合作經驗，他認為王是非常能溝通的委員。

蔣萬安說，當時王婉瑜回他說，要跟黨團溝通討論，「我完全可以理解」，他則告訴王，如果執政黨拿走兩席召委，在野黨可能無法監督食安等議題。對於王婉諭最後做出選擇投票給民進黨，蔣萬安也說「我完全尊重」，王在選舉召委當天早上有特別告訴他時力黨團的決定，他很謝謝王事先告訴他，讓他先知道有心理準備。

蔣萬安慶幸，後來靠著籤運，讓在野黨在衛環委員會至保有一席召委，他說，對於接下來本會期美豬、勞保年金改革、健保費率調漲等重要議題，以及各委員有好的提案他都會支持；特別是王婉諭委員有關兒少修法，幼兒園公安問題、精神衛生法等等，他都願意幫忙排審。

(中時 )