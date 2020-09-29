南鐵東移案抗爭戶僅剩陳、黃2家，抗爭戶認為，政府關閉協商式的強拆，根本是報復，今日北上交通部抗議並遞交陳情書，盼交通部能開啟協商大門。鐵道局表示，同仁花非常多功夫在協商、溝通，但抗爭戶並不接受。

針對黃春香的訴求，交通部鐵道局總工程司溫代欣說，黃家希望保留樓梯，但因為樓梯在鐵道工程連續壁的位置上，其他部分都已經做了，不可能不做，如果不做，會無法開挖，有實質上衝突，所以一定要拆；至於「地上權」作法，要求拆完後再做回去，鐵道局考量因鐵道技術與其他交通工程的技術不同，考慮到工法問題，鐵路路權範圍內上方不允許有其他建築存在，無法同意地上權。

若樓梯無法保留，鐵道局提出，在土地範圍內新設樓梯，並協助黃家重設。鐵道局強調，事實上也曾做過初步研究，認為可行，希望黃家考慮，但黃家仍想保持原有的樓梯。

至於陳致曉教授的訴求，鐵道局認為，跟黃家的地上權訴求類似，而且陳家還提供2種工法，如淺盾工法，應可還地於民，但事實上全國做軌道，並沒有用此工法，相關技術有過研究，會有安全因素所以不採用；至於幫民眾房子做遷移，並非計畫上應該要執行的內容及範圍。

鐵道局解釋，7月21日晚上就有跟黃家溝通，同仁花非常多功夫在協商，有實際坐下來談，也談過新設樓梯方案，也簽了2個月的協商期，但黃家反悔，希望擁有原來的樓梯，意思就是不能拆她的房子，所以沒有照原來的切結書點交房屋，目前已過2個月，將視情況審慎考慮辦理；至於7月23日要拆遷陳家時，同仁有跟陳家溝通，希望在2個月內搬遷，陳家說要跟各相關單位研究找替代方案，有溝通但沒有簽切結書。

(中時 )