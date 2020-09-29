家住太平區一位80多歲的陳姓婦人，因年邁患有失智現象，日前女兒產子剛做完月子，結果婦人還錯認為坐月子中，清晨一早就獨自一人徒步要去附近市場買雞燉補，結果竟迷失在中山路某加油站旁，所幸太平所員警獲報前往處理，貼心的員警先行安撫婦人情緒並將其帶返派出所安置，最後透過警用人臉辨識系統及安心手環的資訊確認其身分無誤，順利連繫其女兒並由巡邏車護送返家。

太平警分局太平派出所警員楊鎮隆、蔡育偉日前上午8點多執行巡邏勤務，接獲民眾報案，稱「有一婦人坐在加油站旁，疑似迷路，請警方協助」。員警到場關懷後，發現老婦人迷路了，婦人身體有點虛弱，對警方的詢問一時無法應答，僅稱要煮雞湯幫女兒坐月子。楊、蔡2員見狀先行將其帶返派出所安置，並提供杯水及麵包給婦人果腹，眼尖的員警發現婦人手上有愛心手環，隨即透過警用人臉辨識系統查詢及向社福機構確認身分無誤，順利連繫到婦人家屬並護送返家。

婦人女兒表示，自己確實剛坐完月子，因照顧幼子無法外出，母親年邁患有失智現象，不知道她會誤以為我還在坐月子中，居然一大早就外出迷途路上，非常感謝警方熱心為民服務，將會多注意母親動態及身體狀況，避免類似情形發生。

太平警方呼籲民眾，家中如有身心不便或是年長者的家人，應多留意起居，並在明顯處留下電話或聯繫方式，避免發生憾事。

(中時 )