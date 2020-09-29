Lulu黃路梓茵新專輯《29》，請來蕭煌奇譜曲、武雄寫詞，為她量身打造台語歌曲〈上美麗的情歌〉，是她阿公阿嬤的愛情故事。Lulu的阿公在晚年卧病在床時，唯一的牽掛就是問Lulu的媽媽，「阿嬤有沒有吃飯？」但其實阿嬤在7、8年前就已經失智，記不得任何人了，只記得阿公的名字，Lulu不禁問，到底是什麼樣的愛情，能夠真的從年輕到老，維持一輩子？

Lulu分享，她阿公年輕時去打八二三炮戰，很長時間不在家，阿嬤一個人帶著5個小孩撐起這個家，但是後半生變成阿公撐起這個家，因為阿嬤失智了，阿公帶阿嬤散步、餵飯洗澡；兩人好像台語說的「相欠債」，在一生中輪流扮演看顧對方的角色。Lulu跟蕭煌奇說了阿公阿嬤的故事之後，蕭煌奇很快就寫了這首曲，Lulu聽著還沒填上詞的DEMO就已經被逼出淚來。而她收到曲時，阿公已經重病，在製作過程中，阿公也離開了，這首歌也陪著媽媽渡過難過的時刻。

之後Lulu鼓起勇氣聯絡武雄老師寫詞，因為台語咬字很難，而且唱自己家人，情感更容易過頭，所以她一邊要hold自己的情緒，一邊也要努力唱好這首歌，去年先錄了兩次，隔了兩個多月後再重新錄唱才大功告成。

〈上美麗的情歌〉MV邀請檢場與丁梅卿飾演阿公和阿嬤，以老夫老妻不離不棄的故事為主軸，Lulu除了感謝檢場大哥和梅卿姐動人的角色詮釋，更希望將這首〈上美麗的情歌〉，獻給在天上的阿公，和每天開心唱歌的阿嬤，以及每一段堅貞的愛情，MV於今天(9/29)在Lulu官方YouTube首播。

Lulu唱出阿公阿嬤的雋永戀情〈上美麗的情歌〉。（環球音樂提供）

〈上美麗的情歌〉MV邀請檢場與丁梅卿飾演阿公和阿嬤。（環球音樂提供）

(中時 )