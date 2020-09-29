世界銀行周一發布最新經濟展望報告，指新冠肺炎疫情將導致東亞、太平洋及中國地區創下逾50年來最緩慢的增長，且多達3800萬人恐將再度陷入貧困。

世銀表示，今年亞太區估將僅成長0.9%，創下1967年來最疲弱的增長。受惠於政府支出、強勁的出口，以及自3月以來疫情趨緩，中國今年的經濟成長率料將達到2%，惟成長力道因國內消費放緩而受到抑制。

世銀表示，東亞與太平洋其他地區的經濟估將萎縮3.5%。

報告指出，新冠肺炎疫情與防止疫情擴散而實施的措施導致經濟活動「大幅減少」。因疫情引起的全球衰退加劇了這些國內的困境，全球性的衰退重創了高度仰賴貿易與旅遊業的東亞及太平洋經濟體。

報告中亦指出，這場大流行病帶來的經濟衝擊，料將導致貧困人口躍升，所謂貧困的定義為每日收入僅5.50美元。依據過去的經驗與最新的國內生產毛額（GDP）預測，貧困人口可能暴增3300萬人，為20年來的首度攀升，將導致亞太區多達3800萬人陷入貧困。

(時報資訊)