今年台南市議會的中秋節祝賀影片，與以往走的溫馨問候路線相比，風格有相當大的改變。今年中秋節，議長郭信良特別邀請台南在地青年，為議會打造專屬的饒舌歌曲。歌曲中除保有過節團圓的溫馨元素外，更納入許多新世代年輕人的新創意想法，也讓平時讓人倍感嚴肅的議事廳，一時間充滿了活力與朝氣。同樣出身台南的知名饒舌歌手大支，聽到郭信良唱RAP更是驚呼連連！

大支表示，認識郭議長那麼久，在他的心中，議長一直是個用心服務做事認真的政治人物，但真的沒想到他竟然連饒舌也會唱，除了吃驚更多的是對議長的挑戰、嘗試新事物的勇氣佩服。

郭信良受訪時，靦腆地笑著回說，這是他活超過半百，第一次唱饒舌，實在非常新奇有趣；同時，在錄製過程中，只花了15分鐘就完成，連導演都嚇一跳。沒想到，簡單的一段RAP，唱起來會那麼洗腦，直到現在腦袋裡還不時浮出「中秋月圓」、「中秋中秋月圓」的歌詞。鑑於如今是年輕的世代，希望能融合更多不同的元素，讓大家看見市議會不同的一面。

(中時 )