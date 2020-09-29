大陸涉房類信貸資金嚴監管再現，近日傳出有大行收到通知，監管機構近期要求大型商業銀行壓降、控制個人住房按揭貸款等房地產貸款規模。就有國有大行交易銀行部總經理透露，最近行內對涉房類貸款有新要求，必須嚴控貸款規模增長，但具體沒有量化；也另有國有大行人士指出，該監管從年初就有要求，年度新增涉房貸款不能超過全部新增貸款的一定比例，可能約在30％左右。

但即便屢傳大陸銀行業的貸款額度緊張，實際上市場貸款需求仍然旺盛。截至2020上半年底，人民幣房地產貸款餘額47.40兆元、年增率13.1％，其中個人住房貸款餘額32.36兆元，約占總餘額68％、年增率達15.7％。

而之前大陸銀保監會銀行檢查局副局長朱彤也表示，持續展開30多個重點城市房地產貸款專項整治，加大對首付貸、消費貸資金流入房市的查核力道，要引導銀行資金重點支援棚戶區改造等保障性民生工程和居民合理自住購房需求，保障性安居工程貸款餘額穩步增長，並對房地產金融化、泡沫化傾向進行有效遏制。

(旺報 )