內政部日前向「勞動部勞動力發展署跨國勞動力政策諮詢小組」提案，希望把私人住宅、商辦等規劃基地面積在5000平方公尺以上或樓地板面積在2萬平方公尺以上及工期在1年半以上條件，可以進外籍營造工，但經過委員熱烈討論並未放行，要求內政部應做好評估再提案。

勞動部日前放寬政府公共工程聘僱移工門檻由100億大幅調降為10億元後，8月再公告把門檻下修至1億元以上、工期1年半以上公共工程就可以聘僱移工。據統計指出，隨著開放後，截至今年8月底我國引進的營造業移工已有4933人。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠轉述，討論時，學者委員希望內政部應比照農業缺工的模式，先提出就業影響評估，也有學者認為，據主計總處去年調查，服務業空缺率為2.69％、營造業是2.62％，營造業空缺率並沒有比服務業更嚴重，如果營造業缺工可以開放是否服務業也可以開放；勞工委員則認為，民間工程延宕，不能把全部的因素歸究在缺工上面。

薛鑑忠轉述，會中資方委員認為，國人投入營造業意願低、薪資給的不低、缺工也是事實；但也有資方委員認為開放缺乏公益性；也有資方指出，僅以樓地板面積不足、基地面積等不足以涵蓋所有的需求，營建署應再多跟業界討論。

最後，會中決議，要求內政部營建署應針對營造業人力供需問題提供更完整評估。

(中時 )