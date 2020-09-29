日前內湖有輛公車衝撞人行道，造成一死一傷，還毀損24輛摩托車。時代力量立委邱顯智揭露，其實在客運界違法讓司機超時工作的情況很嚴重，但政府卻仍持續給予業者大量補貼，遠多於業者違法需要交的罰金，非常不合理。

邱顯智今天在立法院質詢時詢指出，客運業超時違反公路法與工時規定情況很嚴重，桃園客運上個月遭報司機一天血汗工作16小時，且桃園客運五年內162次違反公路法，但只被罰133萬2千元，另外五年內37次違反勞基法，被罰1779萬元，但五年內桃園客運接受中央與地方的補助共計多達4.6億元，一邊拿補助，一邊違法，交罰單都夠了，這些罰單根本無關痛癢。

邱顯智進一步舉例，最近在內湖撞車的三重客運也是，五年內違反公路法108次，包括讓司機工時超過10小時等，總計挨罰97萬2千元，此外五年內違反勞基法13次，挨罰220萬元，但三重客運四年來就獲得中央補助6493萬元。基隆客運五年違反公路法189次，遭罰170萬7千元，五年內違反勞基法27次。交通部4年來補助所有客運業者共43.81億元。如果違法情況嚴重，是否可減少補貼或不予補貼？

對此行政院長蘇貞昌表示， 涉及公共安全、司機勞動條件，政府會嚴格要求，如果有涉及作假，就是偽造文書，他會責成交通部長，把邱顯智列的事項嚴查，如果有這種現象一定要有效遏止。

(中時 )