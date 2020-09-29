23歲廖姓男子不滿連男拖欠5萬元債務，廖男29日凌晨0時許，找來2名未成年少年，與連男相約在五股區成泰路超商旁談判，雙方爆發拉扯並亮出西瓜刀，驚動路人報案3嫌倉皇逃逸，警方獲報後於4小時內在三峽地區查緝3嫌到案，訊後也依妨害自由罪移送新北地檢署偵辦。

據了解，家住三峽區的廖男，不滿借給住在淡水的20歲連男5萬元後，對方卻遲遲不願還款，廖男心生不滿找來2名未成年少年，三人帶著西瓜刀與連男相約29日凌晨0時許，到五股成泰路四段超商旁談判。

附近目擊者表示，雙方見面後爆發肢體拉扯，連男高喊「救命啊！」3名男子持著西瓜刀，疑要將連男拖上車，驚動大批路人，3人只好上車逃逸。

警方獲報後，動員大批警力、快打部隊趕抵現場，僅剩連男在現場，警方隨後成立專案小組調閱監視器展開追緝，4小時內以車追人，在三峽區中正路、光明路口查獲廖男等3人，訊後也將依妨害自由罪嫌移送新北地檢署偵辦。

(中時 )