今年大陸「金九」樓市在平淡中透出陣陣涼意。甚至據中原地產研究中心統計資料顯示今年1到8月全大陸的房地產調控政策次數高達368次，與2019年1至8月的367次基本持平。房地產專家也說，各地城市沒有以往的政策刺激，開發端的金融監管也在趨緊，再看到10月市場升溫的可能性也不大。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，從具體的城市數量看，房價過熱城市即漲幅超過20％的城市正在減少，這充分說明7到8月的調控是有效的。尤其是各類炒房需求被剔除，政策在穩定價格的同時也穩定市場預期和交易秩序。

此外，據《時代週報》引述克而瑞數據顯示，上半年大陸40家上市房企中，有18家企業的累計銷售金額低於去年同期。例如萬科上半年累計實現合約銷售金額3204.8億元（人民幣，下同）、年減4％；融創上半年銷售金額1952.7億元、年減幅8.8％。

而在目標完成率方面，36家公佈銷售目標的房企中，有17家房企目標完成率不足40％，表明這些企業下半年剩餘的時間，要完成超過60％的銷售目標。

(旺報 )