北市議員陳政忠29日要求台北市長柯文哲加速開發社子島，別再拖。（張穎齊攝）

北市社子島禁建50年，市府以區段徵收方式推開發案，但當地居民卻分為正反兩派。支持開發的議員陳政忠29日偕社子島居民權益促進會及當地2名里長，到議會舉行記者會，表示已獲6000名居民連署支持，比反對方連署的4000人還多，呼籲市長柯文哲加速開發。市府回應，已提出「六都最優」的拆遷補償與安置計畫，希望滿足居民需求。

陳政忠與社子島居民權益促進會長楊明照、富洲里長陳惠民、永倫里長宋旭曜及支持開方案的居民們，到議會民政委員會進力挺柯市府推開發。陳政忠表示，一切都太遲緩，柯應加速開發，別被一些反對者誤導，否則只會造成進度更緩慢。

「多數的社子島民眾都期待可在柯的手上開發！」陳政忠說，連署反對才4000人，支持連署就6000人，且他是社子島議員，深知支持開發就占3分之2居民，是絕對多數。

社子島居民權益促進會表示，社子島居民渴望改變，現在房子老舊到快不能住了，違章工廠林立，年輕人不想耕作，教育環境差，根據社子島查估作業，現階段成功完成率已達90％，居民開發意願很高。

「不能再荒廢下去了！」陳惠民、宋旭耀說，悲情的社子島，這50年來根本不被理睬，好不容易出現可改變的曙光時，這些人卻都跳出說三道四，從去年聽證會以後，市府已大幅放寬一些限制及調整，加上近20場的查估說明會後，愈來愈多民眾支持開發案，社子島已被禁建 50 年，在拆遷安置的議題上，正積極向北市府溝通更適合的條件。

北市府發言人陳智菡則表示，設籍在社子島有1萬1000多人，目前開發派與反開發派各自動員連署，當地陷入高張力狀況，市府會繼續與兩派居民溝通、協調。

針對社子島開發方式，陳智菡說，北市府已提出「六都最優」的拆遷補償與安置計畫，希望滿足居民的需求，也希望大家可以盡速找到最大公約數，解決這個長達50年的歷史共業，邁向社子島的新未來。

(中時 )