雖然球隊中擁有兩位超級巨星詹姆斯和安東尼戴維斯，但湖人總教練佛格仍舊不敢掉以輕心，他在接受《邁阿密先驅報》採訪時強調，已經做好防守熱火三巨頭的準備。

佛格表示，熱火有吉米巴特勒、阿迪巴約與卓拉吉奇三名全明星等級球員，加上還有名人堂等級的老將伊戈達拉，他們有能力擊敗任何一支球隊。」

佛格說，熱火全隊都有投射能力，而且韌性十足，尤其是他們擊敗溜馬、公鹿與塞爾提克三支球隊的表現給我們留下深刻印象，總冠軍系列賽對上熱火我們需要十分專注，因此我們已制定了攻擊對方每個球員的計劃。」

現年23歲的阿迪巴約在季後賽表現十分驚艷，東區冠軍系列賽更是場均貢獻21.8分、11籃板、5.2助攻'、1.7抄截，投籃命中率高達60.8%，得分、籃板、助攻、抄截和命中率都是全隊最佳表現。

佛格表示，阿迪巴約的表現實在太出色了，他進入全明星賽，擁有絕佳天賦，讓他可以適應現在的NBA比賽，而這也是熱火本季能夠勇闖總決賽的重要原因。

佛格說，已指定霍華專門來伺候阿迪巴約，期盼能夠降低阿迪巴約在攻擊端的破壞力。至於伊戈達拉則是史上最好的外線防守球員，已做好了所有防範準備。

(中時 )