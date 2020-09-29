美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告指出，看好其今年全年營收有機會朝向100億美元靠攏，有機會加入全球三大無晶圓廠博通、高通以及Nvidia的行列，且在5G SoC上也將和高通一較高下，維持聯發科的買進評級，目標價927元。

美系外資指出，聯發科7月、8月的累計營收為594億元，達到其第三季度財測879億元的67.5%，預計9月的銷售會受到工作日減少和華為禁令的影響而減緩。但第三季度營收仍有望達陣甚至超越財測，至於第四季，營收則恐相較第三季下滑，主因就是智慧型手機和消費產品的季節性疲軟。

美系外資進一步指出，按平均匯率計算，聯發科今年全年營收將落在2934億元，經換算約100億美元大關，由於首屈一指的全球三大無晶圓廠公司分別是博通、高通及Nvidia，年收入均大於100億美元規模，也就是說，聯發科可能很快就加入他們的行列，維持聯發科的買進評級，目標價927元。

美系外資指出，聯發科的運營費用一直穩定，預計用於5G技術開發的大量研發支出可能已經達到頂峰，從2G時代開始，聯發科一直面對高通激烈的競爭，尤其2014下半年到2015年，聯發科的產品處於特別弱的地位，一直到了2017年，聯發科的4G SoC依舊處於落後狀態，但聯發科已經通過推出5G SoC重新獲得了產品地位，在市場競爭中有機會領先於高通，隨著華為的退出從SoC市場來看，商品化SoC的潛在市場正在增長，並可能由高通和聯發科技主導，相信聯發科將平衡其5G SoC市場份額和雙寡占市場的利潤率。

另外，美系外資也點出，聯發科積極將觸角擴展到PC、NB市場，包括與AMD在WiFi 6 SoC中的合作，以及基於ARM的Chromebook應用處理器，就是積極開拓PC、NB市場，目前因為疫情關係，線上學習的需求日益增長，也有利於聯發科。

(時報資訊)