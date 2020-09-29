國民黨立委陳玉珍因過去在監察院人事案攻防中，戰力破表，被封為「立院新戰神」，而有別於過去女戰士的形象，近來她不僅開始會穿起洋裝、化妝，穿著也和過去差很大，常常都會引起網友關注。陳玉珍日前更自曝使用交友軟體尋找真愛，而今(29日)她上廣播節目時，被主持人王淺秋問到進度時也大方回應了。

陳玉珍今現身王淺秋主持的廣播節目「8點千秋萬事」，節目中，王淺秋透露這是第一次見到陳玉珍，也很好奇地詢問使用交友軟體後的進展；此時，陳玉珍則是大方拿出手機打開軟體，並說「我很久沒看，太忙了，事實上真的有人連繫，有外國人，但我就沒時間」。

陳玉珍也說出心聲，「我都沒有空，我真的太忙了，每天回到家，要坐飛機跑行程，我也沒有周休二日。主要因為行程很滿，一天跑好幾縣市，再飛回金門。」而在陳玉珍分享交友軟體時，眼尖的王淺秋還看到一張帥哥照片，原以為是聊天對象，相當興奮，這時，陳玉珍則解釋，「這是APP都會自己跳出來的」。

而日前陳玉珍在臉書寫下，越近佳節行程越多，總是盡力貼近每一位鄕親，27日一早趕赴嘉義金門同鄉會，中午要趕回台北參加許氏宗親會活動，接著坐飛機回金門參加各社區中秋活動，再趕回台北凖備隔天一早的質詢。行程滿檔的她，也在臉書和大家互動提問「大家猜猜我今天晚上跑了幾個社區呢？」並跟鄉親喊話「照往年經驗，通常到最後一攤，常常已是人去樓空，沒能及時趕到的場，請鄉親見諒...」。

(中時新聞網)