許瑋甯的骨感身材令許多人羨慕，但她並不是天生就這麼瘦，以前還十分有肉，是經過了一番努力後，才有今天的成果，這段期間她試過各式各樣的減肥方法，像是一天只吃一餐，或是乾脆直接斷食不吃，雖然短時間內出現了效果，但卻身體造成傷害，最後才終於找到適合自己的方式，順利瘦身10公斤。

在 Instagram 查看這則貼文 AnN HsU 許瑋甯（@anno8o7）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 22 日 上午 6:37 張貼

許瑋甯一定會吃早餐和午餐，早上要吃得營養豪華一點，中午則簡單吃就好了，但過傍晚五點半之後就不再進食，而晚餐能不吃就不吃，所以在減肥初期，她只要天黑就得回家，飯局也不能約在晚餐時間，否則很容易抗拒不了誘惑。

在 Instagram 查看這則貼文 AnN HsU 許瑋甯（@anno8o7）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 6 日 下午 8:56 張貼

她強調自己不會特別忌口，但一定還是得放棄炸物和甜食，有時候嘴饞就吃一些低熱量水果，像是蓮霧、蘋果、火龍果...，當瘦到自己要的目標時，她就會准許自己能吃晚餐，但仍然要在晚上六點前結束進食，如果前一天吃得比較多，隔天她就會提早一個小時吃完晚餐。

在 Instagram 查看這則貼文 AnN HsU 許瑋甯（@anno8o7）分享的貼文 於 PDT 2018 年 11月 月 1 日 上午 4:42 張貼

最重要的是，不能肆無忌憚地說，雖然沒有特別忌口，但每餐都吃差不多6分飽就好，慢慢縮小自己的食量，才不會把胃撐大，許瑋甯也坦承，初期要忍住飢餓感很痛苦的，但她只要一餓就會喝水止飢，白天則會喝黑咖啡，她為了維持好身材，曾經兩年不吃晚餐，如果真的受不了，就將晚餐時間提前。

在 Instagram 查看這則貼文 AnN HsU 許瑋甯（@anno8o7）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 28 日 上午 7:43 張貼

許瑋甯平時有養成運動習慣，她會做瑜伽與皮拉提斯等運動，能夠雕塑身材，更是放鬆心情，她偶爾也會做重訓增加肌肉量，當時有氧運動也是不可或缺的，她的健身順序是瑜伽、皮拉提斯、有氧，一次都1個半小時，就算沒時間運動也會按摩和拉筋，每天花10分鐘拉筋對身體很有幫助。

在 Instagram 查看這則貼文 AnN HsU 許瑋甯（@anno8o7）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 26 日 上午 1:40 張貼

(中時新聞網)