短褲「七仙女」宣傳片被酸爆 勞動部：盼大眾給鼓勵

勞動部勞動力發展署中彰投分署表示，影片播出後看到網友對於「素人」表演的指教，分署表示尊重。（摘自臉書打臉覺青／盧金足台中傳真）

勞動部勞動力發展署中彰投分署平時賣力行銷政府就業政策，為了讓民眾印象深刻，近日推出一支由七名女性員工，穿著短褲、露肚的跳舞宣傳影片，但因妝髮與舞步不齊，慘遭網友酸「令人尬尷癌犯」，中彰投分署無奈網友反應，表示只花五萬元經費拍成影片，本來希望有創意引來注意，沒想到被嫌成「像復古影片」，但也有網友認為「女孩都很可愛」，該分署飽受壓力，已將該影片下架。對此，中彰投分署表示，影片播出後看到網友對於「素人」表演的指教，分署表示尊重。

勞動力發展署中彰投分署為讓更多人認識青年就業，特別拍攝一支由七名女工跳舞的影片，還搭配「打氣！YA！打氣！YA！」的加油聲，在該分署各角落當場景，拍出活潑的宣傳影片。

不料影片上架馬上引發討論，網友批評又跳又宣傳政策好辛苦，也有網友直呼「感覺是公務員被長官凹來拍影片」，「以為蓬萊山在網路上打廣告」「我看到什麼」，每個人表情尷尬，但也有網友說「看了，了解」，但也因影片負評過多，昨天立即下架。

臉書粉專《綠色覺青》轉發該支影片，表示令人「尷尬癌狂犯」，勞動部表示，這支影片只花5萬元，中彰投分署員工自行發想，勤練半天自導自演完成拍攝，目的是想輕拉近年輕，沒想到遭負評下架，影片中拍手攝跳舞的女職員心裡很難過，真的是用心良苦，不知會引來反效果。

中彰投分署對此表示，為讓青年多加關注政府提供的各項就業促進措施，特別號召各單位熱情有活力的同仁為青年加油打氣！因此拍攝簡短影音行銷影片，歡迎青年朋友來到分署接受服務。

本次拍攝係同仁自發性發想，運用周末時間，由舞蹈老師帶領練習演出，希望可以鼓勵青年朋友們能像自己一樣勇於接受挑戰。

影片播出後看到網友對於「素人」表演的指教，分署表示尊重，該分署是東南亞非常具規模的職訓中心，平時也推動非常多協助青年的服務措施，也期許應屆畢業的青年學子能到分署接受職涯諮詢、就業服務及職業訓練，讓自己也成為專業人士。

(中時 )