中秋連假將至，正是一家團圓的好日子。從富達國際日前在台灣發表大規模投資主題調查「投資成就新女力報告」且可以看出台灣各年齡階段的人對退休的期望以及所做的規劃大不同，結論是「退休後靠不了子女！」

富達國際表示，從該調查顯示，25-34歲的年輕一族的首要理財目標是購屋 (37％)，35歲以上的首要目標是退休儲蓄。把養育父母當成首要理財目標的人只有2％-3％。因此，準退休族退休後生活開支需要靠自己準備。

但35歲以下的年輕一族對支付退休後生活開支的管道，因為退休規劃缺口大，所以有更多元化的期望，如他們對於來自租金收入、伴侶、子女和其它家人「金援」的期望，都高與其他年齡層的人。

另外從調查中也發現，年輕一族 (24-34歲)的退休儲蓄目標最高為1960萬台幣；中年一族 (35-49歲)的退休目標是1804萬元；而年長一族 (50-64歲)的目標則為1909萬元。

因為年輕一族認為需要更多退休準備金，從該調查也發現，富達國際說，年輕一族 (25-34歲) 的人有34％ 已開始做財務規劃，略高於中年一族 (35-49歲)(32％)。

富達投信通路業務部執行副總裁林孟蓉表示，如果想在退休後過著舒適的生活，無論你現在處於什麼年齡階段，都要有財務規劃。如果還沒有開始，應該要立馬行動。有些人覺得退休規劃比較複雜，有些人覺得自己沒時間理財，其實最好用的就是懶人投資法：定期定額投資基金，有機會可以提前過上舒適的生活。 」

(工商 )