《田馥甄一一巡迴演唱會》台北站慶功宴暨全新專輯《無人知曉》發片記者會。（盧禕祺攝）

田馥甄（Hebe）連續四場「一一巡迴演唱會」28日在小巨蛋圓滿落幕，會後慶功宴加碼舉辦《無人知曉》發片記者會；聊起演唱會體力，她笑說唱完4場體力依然充足，有意猶未盡的感覺，而近期為了準備演唱會，熱愛登山的她已2、3周沒爬，「每天打開窗簾，看到天氣很好就腳很癢」，但預告今天不會去爬山解癢，「因為會宿醉」，已準備好在慶功宴上大喝一場。

唱完4場後她嗓音越嘹亮，感性表示：「每場的歌迷都帶給我不同感受，內心很激昂，一路走來，大家就像我的老師，有這樣的歌迷陪著我，很幸運的感覺。」演出順利結束後，她最想做的「就是把高跟鞋脫下來，心裡想去爬山，尤其秋天更好爬」；對於本周六受邀為第31屆金曲獎頒獎典禮表演，問起準備進度，田馥甄幽默表示不想自己嚇自己，「能放鬆就放鬆，表演時燈一暗站定位，燈亮再來皮皮剉」。

田馥甄相隔4年推出新專輯《無人知曉》專輯，將這段時間面臨的人、事、物等感觸唱進歌裡，也跟感情有關？她表示不單單指感情，透露私底下也會寫情書「還是有寫些情話」；這10年來有無寫過任何情書？田馥甄自認是浪漫底，寫寫情話當然是有，至於細節部份，她則擠眉弄眼避談；發片記者會上田馥甄開心宣布將於11月14日在台北、11月29日花蓮、12月5日台中及12月6日高雄舉辦簽名會，也是她睽違7年舉辦的簽名會。

田馥甄。（盧禕祺攝）

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