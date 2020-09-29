國立台北科技大學附近因餐飲店少，不少學生都依賴校內超商，但位於校園中心點「一大川堂」的超商，將改為藝文走廊，因此學生發起連署，希望能保留。對此校方解釋，校園內還有其他超商，並不會影響學生權益，學生自治會長也出面說明。

北科大內的統一超商，租約明年1月到期，將撤出校園，不過校內光華館與宿舍還有全家超商。傳出有學生不滿，發起「搶救小七大作戰」連署，內容提到「一個熟悉、嬉鬧、賣燒肉粽的小七，學校即將強制收回，也集將變成充滿文化氣息的藝文走廊」，請大家幫忙填寫連署書，會將意見傳達給學校與統一超商。

北科大主任秘書蘇程裕指出，該連署並非學生自主行為，所以針對此超商連署行為，做出一些制止。

相關報導被分享至Dcard，有北科大的學生表示「現在同學是有多嬌弱，不過就從三教走到中正館而已」「十分鐘內你他x給我走走看啊」「重點又不是嬌不嬌弱，重點是分散人潮吧，腦子不好使？」「什麼叫把小七趕走？租約到了不想續租難道不行嗎？」意外引發論戰，有學生則抱怨「設計館晚上熬夜都沒有宵夜了」。

對此，北科大學生自治會會長今（29）日透過臉書說明，指出去年學校相關會議，就已經針對藝文走廊進行討論，對超商撤除的因應措施，為移至鄰近的第四教學大樓一樓，並持續招標，歡迎超商持續提供服務予同學。

學生會長表示，一大川堂的統一超商原本合約到明年1月，原先規劃不續約，但讓廠商持續經營到5月，並同步進行藝文走廊規劃及討論設計，強調未來學生仍有權向學校表達訴求，校方已舉辦公聽會讓全體學生開放討論意見，針對連署內容並未將事情始末完整交代，造成學生及老師誤解，表達強烈遺憾。

小七將撤出大學 校園竟掀連署風波

(中時新聞網)