國民黨中常委、花蓮縣長徐榛蔚因2020大選期間，涉及違紀為丈夫、無黨籍立委傅崐萁輔選，上周遭中央考紀會決議停權1年半，令黨務高層大感意外，且有近500位黨代表連署，建議考紀會重新審理，且將在明天中常會發聲。據悉，黨務高層尊重考紀會決定，但也尋求解決之道，祕書長李乾龍周日特地赴花蓮溝通，盼徐榛蔚申覆或3個月後由組發會另提建議案，再建請考紀會重新作成申誡處分，也呼籲同志相忍為黨，勿使風暴擴大。

徐榛蔚違紀為丈夫輔選案，經考紀會長達半年討論，本月24日日無預警作出考紀處分，決議將徐榛蔚停權1年半，儘管徐是本屆中常委第一高票當選，停權1年半也無損2年後縣長連任提名，但因明年中委將改選，形同本屆中常委職權也全部停止。

在考紀會作成決議後，祕書長李乾龍、組發會主委李哲華等人大吃一驚，認為花蓮縣黨部考紀會已在21日將過去建議的「停權兩年」，改為「申誡」處分，對中央考紀會未採縣考紀會建議，仍決定停權1年半大感意外，不少黨代表、中常委也不認同如此對徐榛蔚下「重手」。

據悉，李乾龍27日為此前往花蓮找徐榛蔚面商，允諾黨中央後續會作出妥切適當的處理，並建議徐向考紀會申訴，甚至可親自出席考紀會說明，或等3個月考紀會再次開會時，由組發會比照「陳玉珍模式」，以徐對黨卓有貢獻，建請考紀會重新討論，將停權1年半改採地方黨部建議的申誡處分。

不過徐榛蔚對李乾龍的建議未置可否，黨代表陳麗旭、吳建志及陳茂嘉等人自28日下午正式發動連署「建請考紀會重新審理，在大家期待黨中央指揮對抗民進黨時，不該親者痛！仇者快的做此決定。」目前連署已達490多人，創下黨代表連署翻案人數的最高紀錄，遠比當年馬王政爭時，黨代表在全代會串連提案要求恢復前立法院長王金平黨籍案的249人連署更多，包括中常委聯誼會祕書長謝坤宏也在連署之列。

據指出，24日中央考紀會討論時，花蓮縣考紀會建議申誡處分已列入討論，身兼考紀委員的不分區立委葉毓蘭、李貴敏等人也認為不宜對徐下手過重；不過包括考紀會主委葉慶元等多位委員則認為應依黨務規章及「通案」看待，比照前立委李嘉進違紀為子李縉穎輔選立委般，將停權2年「酌減」為1年半。

徐遭停權案在中常委、黨代表line群組都引起討論，葉慶元本人也在兩個群組親自回應，提出黨務規章等「法條」逐一解釋，並「澄清」去年黨中央對徐要求為丈夫輔選時，黨中央回覆「礙難同意」，並未獲「報准」，考紀會因此依規章及往例處分。但仍有黨代表不滿，直指徐是黨籍縣市首長，且傅？ 萁以無黨籍當選立委後，即加入國民黨立院黨團積極配合運作，不解為何黨中央要在此時對徐榛蔚作出如此重的處分。

謝坤宏表示，中央考紀會的決定，明顯與地方考紀會的意見不同，而且「公務人員中立法」都允許為二等血親站台輔選，黨紀何必如此重手？因為有太多黨代表對此有意見，他明天在中常會將反映黨代表心聲，希望黨中央再作考慮，事緩則圓。

對於中常委擬在常會要求、黨代表連署提案，葉慶元指出，依據「國民黨員違反黨紀處分規程」，黨內並沒有「中常委要求」或「黨代表連署提案」等由第三人提出的救濟途徑；但當事人本來就有申訴權利，若徐縣長收到處分出提申訴，考紀會受理後就會依照黨紀處分規程「再作相關的考量」。

李乾龍上午緊急連繫中常委，也請重量人士再勸徐榛蔚依程序申訴。他說，此事是政治問題，不是單純的黨紀問題，但黨不能沒原則，既然考紀會已在24日作成決定，希望兩造各退一步，循程序讓風波早日化解，所謂「人心齊泰山移」，大家要相忍為黨、團結一致，停止內耗，黨才有機會如同「咬定青山不放鬆，立根原在破岩中」重新振作。

(中時 )