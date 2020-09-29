民進黨立委高嘉瑜今天質詢提到，育兒津貼明年是否會從新台幣2500元提高到5000元；教育部長潘文忠說，計畫整理後已報院作最後的總審視，這部分會分階段執行，行政院已在做最後的審查，明年一定會啟動。

立法院今天邀請行政院長蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮列席報告「110年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。

根據行政院提供的書面報告指出，少子女化對策計畫經費編列550億元，營造友善生養環境，加計前瞻特別預算編列5億元、營業與非營業特種基金編列52億元，共607億元，較上年度相同基礎增加103億元，約增20.3%。

高嘉瑜今天質詢時，關注少子女化議題，認為這是迫切的國安危機，並詢問潘文忠明年育兒津貼是否確定會從現行的每月2500元，提高到5000元。

潘文忠說，育兒津貼跟包含學費部分，有同步做規劃，教育部跟衛生福利部目前在彙整整個計畫，包括執行階段。

高嘉瑜追問，關於2500元到5000元的部分，明年是否上路；潘文忠說，這部分會分階段執行，整個計畫整理後，現在已經報院做最後總的審視，明年一定會啟動，行政院目前已經在做最後的審查。

高嘉瑜也說，高房價問題一直是年輕人心裡永遠的痛，大家辛苦工作一輩子，不管是租屋還是買房，都變成房奴。

蘇貞昌說，總統蔡英文對於弱勢，沒有辦法在租房子上很順利，或是特定族群、年輕人、移居到新地方的人等，在購買房子一時比較困難的，都特別訂社會住宅政策並大量推動，現在進度也超前。

高嘉瑜認為，房價之所以創新高，是因為房屋持有成本很低，讓囤房有恃無恐，例如媒體報導，台北市文華苑一年的管理費要120萬元，而政府收豪宅稅，一年只有50、60萬左右，財政部要拿出解方。

蘇建榮答覆，豪宅稅目前只有台北市有在課，算是很高；不過，蘇建榮想要進一步說明時，遭高嘉瑜打斷，並希望財政部可以好好調整。（編輯：蘇龍麒）1090929

(中央社)