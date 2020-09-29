從大陸今年「十一」國慶假期後，繼已展開試點的河北省之後，浙江省與深圳市也將啟動「大額現金管理試點」。據《21世紀經濟報導》報導，根據中國人民銀行總行的統一部署，將浙江省、深圳市等城市作為首批參與試點地，實施大額現金管理試點工作將於10月10日起正式展開。

經試點銀行調研分析，屆時這3地的對公帳戶管理金額起點均為50萬元（人民幣，下同），對私帳戶管理起跳金額，則分別為河北省10萬元、浙江省30萬元、深圳市20萬元。

此外，浙江省對批發零售、汽車銷售、房地產銷售、建築業等4個行業大額取現實行限額管理，單日累計限額標準分別是60萬元、60萬元、150萬元、300萬元。

據了解，從試點開始後，客戶在辦理管理金額起點（含）以上的大額現金取款業務時，應據金融機構的預約規則，通過線上、電話或櫃台等管道，至少提前1天預約，同時準確填寫取款用途、存款來源等資料，並按預約時間前往辦理大額取款業務。

大陸近期推行的大額現金管理，主要針對銀行業金融機構櫃面或大額高速自助存取款設備、管理金額起點（含）以上的、發生現金實物交接的單筆現金存取業務。

(旺報 )