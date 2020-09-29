今天凌晨高雄非常不平靜！先是苓雅區一家知名酒店遭人連續2次砸店，接著三民區大連街上，某家高雄當地喊水會結凍的聞人所開設的知名茶行私人休旅車也遭砸毀，由於地點都敏感，稍不慎就會引起道上腥風血雨，警方目前也比對出8輛相同自小客車同時出現在2個案發現場，目前已逮捕3嫌，顯示兩起案子有關連性，高雄市警局長劉柏良也將針對這兩起事件出面說明案情。

警方調查，目前查出的車輛都非設籍高雄，而且還事先前往知名酒店刻意連續挑釁後，施放大龍炮並砸店，歹徒針對性對象相當強，甚至還前往高雄當地知名聞人所開設的茶行砸車。

知情人士表示，該位聞人為人海派，地方勢力雄厚，在高雄結交不少黑白兩道及政商好友，他所開設的茶行平常更是各路人馬喬事的地點，號稱是「高雄黑白喬事聖地」，即使再有實力的兄弟，都不敢在此地動槍動武。但是凌晨這批歹徒竟然敢公然侵門踏戶，讓不少人相當驚訝這幫人背後的人物是哪一路兄弟。

警方研判歹徒應是從台南市南下犯案，而且極可能是事前就已策畫的預謀，由於擔心引發檯面下雙方尋仇的暴力事件，高雄市警局長劉柏良特要求警方全力迅速破案，並將在下午將親自對外說明。

(中時新聞網)