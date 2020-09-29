2024年前全球邊緣運算晶片市場預計將達到650億美元，處理器大廠英特爾偕同台灣八家合作夥伴，推出多款物聯網應用處理器，搶攻全球邊緣運算市場商機。

台灣英特爾今日發表邊緣運算市場的新產品與解決方案，英特爾攜手八家台廠，搶占物聯網相關邊緣運算市場的商機，此八家台廠包括研華(2395)、凌華(6166)、研揚(6579)、神基(3005)、廣積(8050)、威強電(3022)、新漢(8234)與利凌。

英特爾推出第11代Intel Core處理器Intel Atom x6000E系列，與Intel Pentium和Celeron N與J系列產品，為邊緣運算客戶帶來了人工智慧(AI)、安全性功能性和即時功能。

英特爾業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧表示，2023年將有高達70%的企業在邊緣處理資料，上述處理器產品，代表英特爾在增強物聯網功能方面，邁出了最重要的一步，同時透過AI與5G的進展，為這些功能奠定基礎。

英特爾致力邊緣運算的應用範圍，包含工業部門、運輸、醫療保健、零售銀行和旅遊業、智慧城市等，產品包括機器人、半自駕的交通工具、高解析度顯示器、智慧數位看板、自動結帳、次世代醫學影像裝置、具有內建AI推理和分析功能的智慧網路錄影機等。

預計2024年前，全球邊緣運算晶片市場將達650億美元的商機，英特爾公司2018年在該領域的營收成長也達到了20%以上，達95億美元。

(時報資訊)