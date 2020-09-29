市長盧秀燕指出，台中巨蛋首獎作品是經過全世界公開徵選，公平且公開透明。（陳世宗攝）

台中巨蛋預計2022年5月動土，明確期程規畫及及交通疏運、停車空間、商業模式等問題的具體措施，29日引起藍、綠市議員高度關切，痛批市府態度太過敷衍、惡意規避議員監督。市府強調，未來將提供大中部地區賽事活動，相關交通、國際展覽及演唱會等，全都有周全配套措施。

綠營市議員謝明源、陳淑華說，台中巨蛋歷經3任市長，市民等待10年的台中巨蛋卻與澳洲達令港市民中心「撞臉」，這樣的台中巨蛋總預算65億元，設計費用花費高達1億多元；花鉅額經費國際競圖結果，卻引發外界質疑有複製疑義，台中市政府能接受這樣的結果嗎？

黃守達表示，巨蛋按照進度是按照哪裡進度？如交通疏運動線要如何規劃？停車空間是否足以負荷觀眾人數？商業模式能不能支撐巨蛋的營運？這些問題都需要更多資料，才能作為討論的基礎；市府應讓議員確實為市民把關城市的重大建設，別讓巨蛋變「完蛋」。

藍營市議員陳政顯等說，巨蛋設計強調是引用大甲在地獨有的藺草編織文化，作為建築外觀表面的主要設計元素，但藺草主要發源地是在苗栗縣苑裡鎮，這樣張冠李戴令人不解？巨蛋用地6公頃，實驗小學只0.5公頃，難道是要培育小朋友未來當運動及商業人才。

市長盧秀燕指出，隈研吾是世界知名建築師，他的作品是全世界都肯定的，他自己的作品相似，就是建築師的個人風格並非抄襲；就像梵谷的畫有自己的風格一樣；她也強調，台中巨蛋首獎作品是經過全世界公開徵選，公平且公開透明。

針對議員關心台中巨蛋周邊交通動線及停車空間議題，市府表示，將妥善規劃，預定2022年7月辦理動土典禮，2026年完工並於2027年試營運。

(中時 )