40歲的「日劇女王」竹內結子27日凌晨被老公中林大樹發現在家中更衣室內身亡，留下新婚丈與15歲及今年剛出生的兩名兒子，震驚亞洲演藝圈，不少媒體則推測出她疑似「產後憂鬱」而結束生命，令外界相當心痛與不捨。而曾經也受產後憂鬱所苦的台灣女星鍾欣怡，近日在FB粉絲團上也PO出長文暢談產後憂鬱的心路歷程，引發眾多女性粉絲的共鳴。

鍾欣怡長相甜美、外表亮麗，加上開朗的個性獲得大批粉絲的喜愛，於2014年與製作人孫樂欣登記結婚後隨即生下寶貝女兒，2017年再生下兒子，湊齊「一雙好字」羨煞旁人。但近日看到竹內結子輕生的新聞後，她在個人粉絲團上公開自己也曾罹患產後憂鬱的經歷，還開起直播分享當時的情況，表示當時的自己可能因為一句話或是某件事情，上一秒很開心下一秒就無法控制的想哭，而且男性女性都可能得到產前、產後的憂鬱症。

在 Instagram 查看這則貼文 Cathy*鍾鍾鍾欣怡（@cathychung_shinyi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 1 日 上午 12:24 張貼

而她在長文中提到「產後憂鬱是一個會慢慢把你推向黑洞的心理狀態！你不想走去那的但你的情緒已不能自己控制！覺得這一切好像都不在自己的期待值，覺得沒有人可以真正的幫助到你，覺得自己開始有點無能為力，看著寶寶時不時的甜蜜又焦慮，聊著開心的事也會哭，覺得自己怎麼變怪怪的卻沒有勇氣說，甚至不想跟太多人接觸..產後憂鬱不只要靠自己察覺，更需要的是靠身旁的神隊友們」。

在 Instagram 查看這則貼文 Cathy*鍾鍾鍾欣怡（@cathychung_shinyi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 19 日 上午 12:08 張貼

另外，她也呼籲大家「千萬別跟她說：#哎呀你幹嘛亂想啊、#生個孩子你給自己那麼大壓力幹嘛、#我們以前生孩子哪有這麼多問題」還有「產後憂鬱的人們，需要的不是你的建言，需要的是從旁觀察及情緒上的照顧」令不少媽媽們感同身受紛紛留言分享產後的經歷，並留言「那三句不能說的話我都聽過，也有產後憂鬱，還好我走出來了，好可怕」、「完全懂」、「媽媽們真偉大」引發熱烈討論。

#產後憂鬱， 2014/11/03那一天起 有著寶寶的喜悅 但伴隨而來的是龐大未知數的壓力 就這樣開始了兩者情緒並存的生活⋯ 產後身體上的不舒服 隨時擔心著自己寶寶的健康與否 還會憂心接下來工作上的改變... 由鍾欣怡 Cathy Chung 發佈於 2020年9月27日 星期日

產後憂鬱 ⋯ #願意來說說話嗎 #深夜保養談欣 #療癒欣保養 由鍾欣怡 Cathy Chung 發佈於 2020年9月28日 星期一

(中時新聞網)