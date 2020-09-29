由周迅、霍建華、張鈞甯等人主演的經典宮鬥劇《如懿傳》，在大陸影音網站無預警下架，一票網友崩潰再也看不到。中視自本週五(10／2)起將在八點檔時段開播。重金打造的《如懿傳》2016年開拍，在男女主角的強大氣場護持下，是近年來最具代表性的宮鬥大戲，一票演員也因戲紅，知名度大增，例如童瑤、李沁、辛芷蕾等，陸續在夯劇《三十而已》、《慶餘年》挑大樑。

霍建華之前在《如懿傳》宣傳活動上曾說過，當初戲約上門時，心裡面蠻糾結，一來是拍攝時間很長，二來是不確定是否能駕馭這樣一個角色，最後兜兜轉轉仍接下，當整部戲拍完，霍建華覺得這是生命中難忘的回憶。

其他演員對他的印象大都是「親切」，飾演嘉貴妃的辛芷蕾，笑稱霍建華的笑點似乎和普通人都不一樣，常常別人已經笑完過了兩分鐘，他才在那哈哈笑，有時明明不好笑的笑話，他卻覺得特別搞笑，這樣的形象和劇中尊威的帝王之相，完全不同。霍建華作品無數，他與周迅在《如懿傳》同台飆戲，光是眼神就很有戲，而后宮嬪妃之間的心計權謀，場場戲都引人入勝。中視《如懿傳》自10月2日起週一至週五晚間8到10點播出。

(中時 )